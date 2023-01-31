Эксперт Леонков объяснил, как российский военный руками поймал дрон ВСУ

2023-01-31 22:16

Военный эксперт назвал поимку российским военным дрона ВСУ голыми руками примером солдатской смекалки.

Ранее в сети появилось видео, на котором солдат ВСУ РФ руками ловит украинский беспилотник, пытавшийся сбросить гранату.

Леонков признал, что это неординарный и даже уникальный боевой эпизод, вызывающий много вопросов. 

Он сравнил этот случай с захватом немецкого танка советским офицером Иваном Середой в годы Великой Отечественной войны с помощью топора и винтовки.

Опубликовано: Светлана Репина









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