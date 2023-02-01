Reuters: новый пакет помощи США Украине будет включать ракеты большой дальности

Агентство Reuters сообщает, что Соединенные Штаты готовят очередной пакет военной помощи Украине.

По информации агентства, в пакет войдут ракеты большой дальности, а его общая стоимость составит 2,2 млрд долларов.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна готова передать Украине радиолокационную систему Ground Master 200.

Между тем Джо Байден сообщил, что США не собираются передавать Киеву истребители F-16.