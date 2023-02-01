Подразделения российской армии отбили попытки ВСУ форсировать Днепр

По сообщениям норвежской прессы, принцесса Марта Луиза отложила свадьбу с Дюреком Верреттом

Причиной, по которой принцесса была вынуждена отложить долгожданную связь, является обострение заболевания почек, которым Марта Луиза страдает уже около 30 лет.

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