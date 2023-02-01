Подразделения российской армии отбили попытки ВСУ форсировать Днепр

2023-02-01 03:44

Секретарь главы администрации Херсонской области рассказал об отражении российскими подразделениями попытки ВСУ форсировать Днепр.

Российские подразделения успешно отразили попытки украинской армии форсировать Днепр в Херсонской области, заявил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.

"Сегодня предпринята очередная попытка форсировать Днепр со стороны ВСУ. Атака отбита. Операция противника успеха не имела", - сказал он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что артиллерия ВСУ регулярно обстреливает левобережье Днепра.

Опубликовано: Максим Алексеев









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