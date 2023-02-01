Подразделения российской армии отбили попытки ВСУ форсировать Днепр
Секретарь главы администрации Херсонской области рассказал об отражении российскими подразделениями попытки ВСУ форсировать Днепр.
Российские подразделения успешно отразили попытки украинской армии форсировать Днепр в Херсонской области, заявил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.
"Сегодня предпринята очередная попытка форсировать Днепр со стороны ВСУ. Атака отбита. Операция противника успеха не имела", - сказал он.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что артиллерия ВСУ регулярно обстреливает левобережье Днепра.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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