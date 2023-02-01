Великобритания отказалась передать Украине боевые самолеты

Британские власти заявили во вторник, 31 января что направлять свои истребители в Украину "нецелесообразно", сообщает Reuters.

После принципиального решения о поставках западными странами танков в Украину разгорелась дискуссия о следующем шаге на пути к вооружению украинской армии – отправке Киеву боевых самолетов. Президент США отказался передать истребители F-16 своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Теперь Лондон выразил свои сомнения по этому поводу.

По словам представителя Даунинг-стрит во вторник, истребители "чрезвычайно сложны и требуют месяцев, чтобы научиться летать". Пресс-секретарь добавил, что в этих условиях Лондон считает "нецелесообразным отправлять боевые самолеты в Украину".

Представитель британского премьер-министра подчеркнул, что Великобритания привержена продолжению "обсуждений с союзниками правильный подход", когда речь идет об оказании помощи Украине.

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что, хотя Франция не получала от Украины никаких запросов на отправку истребителей, "по сути, все в порядке".

Другие страны отказываются от поставки самолетов Киеву. В понедельник президент США Джо Байден ответил «нет» на вопрос журналиста, направит ли он истребители F-16 в Украину.

Министр обороны Германии Борис Писториус также исключил отправку истребителей в Украину, говорится в Süddeutsche Zeitung.

Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что о передаче Украине F-16 не может быть и речи.