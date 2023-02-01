Олланд заявил, что Путин стремится стабилизировать конфликт на Украине

Это заявление бывший президент Франции Франсуа Олланд сделал в ходе своего интервью журналистам авторитетного издания Politico.

Отвечая на вопрос журналиста о том, стремится ли российский президент Владимир Путин расширить конфликт за пределы Украины, Олланд ответил, что российский лидер будет пытаться стабилизировать конфликт на Украине и перейти к переговорам.

По словам экс-президента Франции, Путин будет стремиться «закрепить свои достижения для стабилизации конфликта» и сделает ставку на то, что «общественное мнение устанет от конфликта», а европейцы будут опасаться эскалации, «чтобы на данном этапе поднять вопрос о перспективе переговоров». При этом, по мнению Олланда, посредническая миссия, по всей вероятности, будет возложена на Турцию или Китай, «что никого не обнадеживает». Бывший лидер Франции подчеркнул, что Владимир Путин — это радикально рациональный человек, или рационально радикальный, «как вам будет угодно».