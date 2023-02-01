ФСБ задержала троих россиян за подготовку терактов на железной дороге в Свердловской области
ФСБ России задержала троих человек, которые вели подготовку и осуществляли террористические акты на железнодорожных путях в Свердловском регионе.
Как передает ТАСС, со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, преступники действовали по поручениям украинских неонацистов, за что получали от них денежное вознаграждение.
По месту жительству задержанных найдены предметы националистической символики, средства связи, карты расположения железнодорожных объектов.
Следователи возбудили уголовные производства по статьям за совершение террористического акта и за содействие в террористической деятельности.
Подозреваемым грозит наказание вплоть до лишения свободы на пожизненный срок.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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