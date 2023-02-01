Политолог Гусев: Запад не будет обсуждать ядерный статус Украины

Доктор политических наук Александр Гусев считает, что на Западе есть понимание, что никто не собирается поставлять Украине ядерное оружие.

Ранее посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил журналистам, что руководство Украины инициирует обсуждение относительно ядерного статуса.

Политолог Александр Гусев назвал такие высказывания популистскими, направленными на привлечение внимания. Он убежден, что Украина ни при каких обстоятельствах не сможет стать ядерной державой, так как ни одна из западных стран не пойдет на подобную авантюру.

«Это может привести только к ядерной войне, а они не самоубийцы», - подчеркнул Гусев.

Политолог убежден, что такие громкие заявления продиктованы эмоциональными всплесками, и не несут особой смысловой нагрузки.