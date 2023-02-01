Минобороны Беларуси сообщило о переходе на самостоятельную эксплуатацию ОТРК «Искандер»

Министерство обороны Беларуси рассказало о переходе на самостоятельную эксплуатацию ОТРК «Искандер».

Белорусская армия приступила к самостоятельной эксплуатации оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", сообщает Министерство обороны страны.

"Белорусские расчеты прошли обучение в России. После изучения теоретического курса, ракетчики получили практику на белорусских полигонах", - уточнил начальник ракетных войск и артиллерии Руслан Чехов.

Чехов подчеркнул, что в Беларуси создан значительный запас ракет, который позволит эффективно решать задачи на дальности до 500 км.