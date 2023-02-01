Mash: ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Бойцы украинской армии нанесли ракетный удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» близ НПС «Новозыбков» в Брянской области.

В среду днём, 1 февраля 2023 года, российское новостное интернет-СМИ Mash сообщило о том, что бойцы подразделений Вооружённых сил Украины ударили оперативно-тактической ракетой «Точка-У» по магистральному нефтепроводу «Дружба» в Брянской области.

Обозреватели Mash утверждают, что украинская «Точка-У» упала около нефтеперекачивающей станции «Новозыбков», где образовалась воронка диаметров 20 метров.

Отмечается, что в результате данного ракетного инцидента жертв и пострадавших нет, НПС «Новозыбков» получила незначительные повреждения, однако официальной информации о «прилётах» со стороны ВСУ на данный момент нет.