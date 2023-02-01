ВСУ атаковал нефтепровод «Дружба» ракетой «Точка-У» в Брянской области РФ

Украинские войска нанесли ракетный удар по трубопроводу "Дружба" в Брянской области России.

1 февраля новостное агентство Mash сообщило, что подразделения вооружённых сил Украины атаковали участок нефтепровода "Дружба" в Брянской области России с применением ракетного комплекса "Точка-У", способного доносить снаряд за сто километров от места пуска.

Известно, что украинская ракета приземлилась вблизи нефтяной станции "Новозыбков", спровоцировав появление в земле воронки в двадцать метров в диаметре. В результате падения ракеты ВСУ вблизи нефтеперерабатывающего объекта пострадавших среди мирных жителей и работников станции нет.