Созданная в США частная военная кампания "Моцарт" приняла решение прекратить деятельность на территории украинского государства.

Глава американской ЧВК "Моцарт" Энди Милберн утверждает, что принял решение о выводе солдат своего подразделения с территории Украины, куда ранее они прибыли для сражения с российскими войсками на стороне ВСУ. По данным Милберна, причиной вывода американского контингента из Украины является судебное разбирательство, начатое Минюстом США.

Также Энди Милберн признал, что в будущем бойцы его ЧВК смогут продолжить деятельность на территории украинского государства уже под другим названием.