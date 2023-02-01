AT: Запад проигнорировал Мюнхенскую речь Путина, спровоцировав СВО в Украине

Журналист газеты The American Thinker Джаред Петерсон уверен, что спецоперация в Украине началась из-за безразличия западных лидеров к Мюнхенскому выступлению Путина.

Аналитик Джаред Петерсон утверждает, что в 2007 году Владимир Путин произнёс знаменитую Мюнхенскую речь, в которой намекнул, что правительство России не потерпит переброску западных вооружений в Украину. По мнению Петерсена, коллективный Запад проигнорировал обещание Путина, что привело к началу спецоперации в регионе.

При этом Джаред Петерсон отметил, что долгие годы руководство стран Североатлантического альянса рассматривали украинское государство как негласного члена НАТО.