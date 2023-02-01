Полковник США Макгрегор: единственным шансом спастись для Зеленского станет побег в Польшу
Единственным шансом на спасение для Владимира Зеленского может стать побег в Польшу после развала Украины, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Об этом он заявил в интервью на одном из Ютуб-канале.
Полковник Макгрегор убежден, что РФ одержит победу в конфликте, Украина будет разрушена. Уже сейчас государство находится на грани полного краха. В ближайшие месяцы армия России уничтожат остатки ВСУ, отмечает он.
А далее Москва уже будет разбираться с властью Украины, «если только Зеленский и его команда не убегут в Польшу или еще куда-то», считает Макгрегор.
Он акцентировал внимание на том, что в Украине наблюдается настоящий демографический кризис, ведь приблизительно, четвертая часть всех граждан страны уже выехали заграницу из-за СВО.
Американский полковник назвал «наглым враньем» сообщения об успехах и скорой победе Вооруженных сил Украины.
Опубликовано: Наталья Замечалова