Единственным шансом на спасение для Владимира Зеленского может стать побег в Польшу после развала Украины, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Об этом он заявил в интервью на одном из Ютуб-канале.

Полковник Макгрегор убежден, что РФ одержит победу в конфликте, Украина будет разрушена. Уже сейчас государство находится на грани полного краха. В ближайшие месяцы армия России уничтожат остатки ВСУ, отмечает он.

А далее Москва уже будет разбираться с властью Украины, «если только Зеленский и его команда не убегут в Польшу или еще куда-то», считает Макгрегор.

Он акцентировал внимание на том, что в Украине наблюдается настоящий демографический кризис, ведь приблизительно, четвертая часть всех граждан страны уже выехали заграницу из-за СВО.

Американский полковник назвал «наглым враньем» сообщения об успехах и скорой победе Вооруженных сил Украины.