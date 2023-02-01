Великобритания отказалась направлять войска на Украину
Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщил, что страна не направит на Украину своих военных.
Он отметил, что у британского правительства нет никаких планов относительно отправки войск для участия в конфликте.
Представитель Сунака также сказал, что Великобритания продолжит поддерживать Украину и направлять ей оружие для достижения долгосрочного мира.
Ранее бывший заместитель главы Минобороны Великобритании Джеральд Ховарт предложил сформировать коалицию стран, которые готовы направить на Украину своих военных
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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