Великобритания отказалась направлять войска на Украину

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщил, что страна не направит на Украину своих военных.

Он отметил, что у британского правительства нет никаких планов относительно отправки войск для участия в конфликте.

Представитель Сунака также сказал, что Великобритания продолжит поддерживать Украину и направлять ей оружие для достижения долгосрочного мира.

Ранее бывший заместитель главы Минобороны Великобритании Джеральд Ховарт предложил сформировать коалицию стран, которые готовы направить на Украину своих военных