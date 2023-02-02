AT: конфликт на Украине произошел из-за невнимания Запада к речи Путина в Мюнхене

Издание The American Thinker опубликовало материал Джареда Петерсона о том, что привело к украинскому конфликту.

Автор пишет, что страны Запада не обратили внимания на главный посыл речи, которую Путин произнес в Мюнхене в 2007 году.

Уже тогда российский президент давал понять, что Украина является «самой красной линией».

Петерсон подчеркивает, что Россия не будет терпеть рядом соседа, располагающего американским оружием. Он возлагает ответственность за украинский конфликт на США.