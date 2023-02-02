ООН подержала идею МОК о допуске российский и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024
2023-02-02 01:03
ООН поддерживает идею МОК допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх 2024 года.
При этом в организации подчеркнули, что дискриминацию атлетов по национальному признаку допускать нельзя.
В ООН призвали Международный олимпийский комитет применять ко всем спортсменам одни и те же правила, вне зависимости от их национальности.
Ранее МОК сообщил, что рассматривает возможность допуска белорусских и российских спортсменов к Олимпиаде в нейтральном статусе.
Опубликовано: Светлана Репина