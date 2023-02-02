Лавров: Запад рассматривает Молдавию на роль второй Украины

Роль «следующей Украины» Запад уготовил Молдавии, считает руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«На эту роль приглядывают Молдову», — сказал он в интервью журналистам агентства РИА Новости и телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что страной на данный момент руководит президент, которая всеми силами стремится вступить в НАТО.

По его мнению, нынешний президент Молдавии пришла к власти далеко не свободно демократическим путем. Стать главой государства ей помогли «достаточно специфические методы».

По словам Сергея Лаврова, Майя Санду – гражданка Румынии и ее цель вступить в союз с Румынией. «И вообще она на все готова», - считает он.