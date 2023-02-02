МИД Украины призывает Грузию передать Михаила Саакашвили Киеву

Министерство иностранных дел Украины заявило о «негуманном» обращении грузинской власти с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили и выступило с заявлением о его передачи Киеву.

По информации родственников Саакашвили, политик в заключении находится в критическом состоянии. Из-за этого его перевели в отделение интенсивной терапии. Позже сотрудник медучреждения, где экс-президенту оказывается медицинская помощь, эту информацию опроверг.

МИД Украины опубликовало на своем сайте заявление, в котором протестует против такого отношения к гражданину Украины Михаилу Саакашвили. Также ведомство призвало руководство Грузии остановить издевательства над ним.

В заявлении звучит призыв к организациям международного уровня публично защитить политика и гражданина Украины.

Во время президентства Петра Порошенко Михаил Саакашвили руководил Одесским регионом. Порошенко уволил его с должности за провал показателей в экономике. Затем президент и вовсе лишил политика гражданства.

С приходом к власти Владимира Зеленского украинское гражданство Саакашвили было восстановлено, и он снова получил паспорт Украины.