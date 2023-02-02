В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в Краматорске прогремел взрыв

Украинские СМИ сообщают, что в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в подконтрольном Киеве городе Краматорск в ДНР прогремел взрыв.

В четверг, 2 февраля 2023 года, украинское интернет-издание Klymenko Time сообщило о том, что в нескольких областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.

По данным официального ресурса оповещения населения, в настоящее время воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Кировоградской областях.

Помимо прочего, обозреватели Klymenko Time, ссылаясь на мэра Краматорска Александра Гончаренко, в подконтрольном киевскому режиму городе, расположенном в Донецкой Народной Республике, прогремел взрыв.