В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в Краматорске прогремел взрыв
2023-02-02 14:22
Украинские СМИ сообщают, что в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в подконтрольном Киеве городе Краматорск в ДНР прогремел взрыв.
В четверг, 2 февраля 2023 года, украинское интернет-издание Klymenko Time сообщило о том, что в нескольких областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.
По данным официального ресурса оповещения населения, в настоящее время воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Кировоградской областях.
Помимо прочего, обозреватели Klymenko Time, ссылаясь на мэра Краматорска Александра Гончаренко, в подконтрольном киевскому режиму городе, расположенном в Донецкой Народной Республике, прогремел взрыв.
Опубликовано: Диана Мудреченко