Медведев рассказал о будущем Украины после наращивания выпуска вооружений в России
Заместитель председателя Совета безопасности России рассказал о будущем властей Украины после того, как Россия нарастит выпуск ракет.
Властям Украины будет нанесено сокрушительное поражегние после того, как России нарастит выпуск ракет в 2023 году, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Telegram.
"Поставки всех видов вооружений возрастут в 2023 году. Это позволит нанести сокрушительное поражение власти украинских неонацистов, которых вскормила оружием разннобразная западная сволрчь", - говорится в публикации.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что сейчас Вооруженные силы России получают ракеты всех типов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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