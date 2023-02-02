Заместитель председателя Совета безопасности России рассказал о будущем властей Украины после того, как Россия нарастит выпуск ракет.

Властям Украины будет нанесено сокрушительное поражегние после того, как России нарастит выпуск ракет в 2023 году, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Telegram.

"Поставки всех видов вооружений возрастут в 2023 году. Это позволит нанести сокрушительное поражение власти украинских неонацистов, которых вскормила оружием разннобразная западная сволрчь", - говорится в публикации.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что сейчас Вооруженные силы России получают ракеты всех типов.