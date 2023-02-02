Экс-министр обороны Украины Шаповалов арестован по делу о коррупции
2023-02-02 17:17
Бывший глава Минобороны Украины Вячеслав Шаповалов был арестован сотрудниками правоохранительных органов.
Ряд украинских СМИ сообщают об аресте бывшего главы Министерства обороны Украины Вячеслава Шаповалова, который обвиняется в финансовых махинациях, ставших причиной хищения имущества национальной армии на сумму в 27 миллионов долларов. Известно, что арест Шаповалова связан с недавним скандалом в Минобороны Украины о госзакупках.
По данным местных журналистов, Вячеслав Шаповалов имеет право выйти из-под ареста, уплатив залог в размере одиннадцати миллионов долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей