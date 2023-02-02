Пашинян: Россия стала ключевым партнёром Армении в сфере безопасности

Армянский премьер Никол Пашинян рассказал о своём видении роли России в обеспечении безопасности Армении.

Вечером четверга состоялись переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой российского правительства Михаилом Мишустиным. В ходе беседы Пашинян сообщил, что Россия является ключевым союзником Еревана в обеспечении безопасности армянского государства.

Также Никол Пашинян отметил, что в настоящий момент на территории Нагорного Карабаха манифестируется кризис гуманитарного характера, ввиду чего российское правительство должно оказать помощь армянской стороне.