Пашинян: Россия стала ключевым партнёром Армении в сфере безопасности
2023-02-02 17:31
Армянский премьер Никол Пашинян рассказал о своём видении роли России в обеспечении безопасности Армении.
Вечером четверга состоялись переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой российского правительства Михаилом Мишустиным. В ходе беседы Пашинян сообщил, что Россия является ключевым союзником Еревана в обеспечении безопасности армянского государства.
Также Никол Пашинян отметил, что в настоящий момент на территории Нагорного Карабаха манифестируется кризис гуманитарного характера, ввиду чего российское правительство должно оказать помощь армянской стороне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей