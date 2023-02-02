NZZ: Байден отправлял главу ЦРУ Бернса в Россию и на Украину с секретной миссией
2023-02-02 23:38
Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung сообщает, что президент США Джо Байден в середине января направил главу ЦРУ Бернса в Россию и на Украину.
Задача Бернса заключалась в том, чтобы проверить готовность обеих сторон к проведению переговоров.
Ему было поручено предложить Украине уступить 20% своих земель российской стороне в обмен на мир.
Издание пишет, что на это предложение не согласились ни Россия, ни Украина.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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