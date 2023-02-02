NZZ: Байден отправлял главу ЦРУ Бернса в Россию и на Украину с секретной миссией

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung сообщает, что президент США Джо Байден в середине января направил главу ЦРУ Бернса в Россию и на Украину.

Задача Бернса заключалась в том, чтобы проверить готовность обеих сторон к проведению переговоров.

Ему было поручено предложить Украине уступить 20% своих земель российской стороне в обмен на мир.

Издание пишет, что на это предложение не согласились ни Россия, ни Украина.