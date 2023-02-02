Кадыров показал, как российские военные будут уничтожать танки Leopard и Abrams

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал съемки репетиции уничтожения танков Leopard и Abrams, который Запад планирует поставлять ВСУ.

Сообщается, что видео демонстрирует уничтожение МТ-ЛБ – многоцелевого легкого бронированного тягача-транпортера.

В репетиции участвуют бойцы спецназа «Ахмат» и воины второй бригады второго армейского корпуса.

По словам Кадырова, уничтожение танков Leopard и Abrams будет выглядеть точно так же.