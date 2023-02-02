Кадыров показал, как российские военные будут уничтожать танки Leopard и Abrams
2023-02-02 23:53
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал съемки репетиции уничтожения танков Leopard и Abrams, который Запад планирует поставлять ВСУ.
Сообщается, что видео демонстрирует уничтожение МТ-ЛБ – многоцелевого легкого бронированного тягача-транпортера.
В репетиции участвуют бойцы спецназа «Ахмат» и воины второй бригады второго армейского корпуса.
По словам Кадырова, уничтожение танков Leopard и Abrams будет выглядеть точно так же.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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