Bloomberg: Байдену пришлось резко ужесточить стратегию по Украине для ускорения урегулирования конфликта
2023-02-03 02:07
Агентство Bloomberg сообщает, что власти США изменили свою стратегию по Украине, чтобы ускорить разрешение конфликта.
По информации источников агентства, администрация Байдена планирует установить четкие цели США в этом конфликте.
Кроме того, предполагается отправка украинским военным более современных вооружений.
Частью обновленной стратегии может стать разрешение ВСУ наносить удары по Крыму. В США считают, что в такой ситуации Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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