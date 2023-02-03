Bloomberg: Байдену пришлось резко ужесточить стратегию по Украине для ускорения урегулирования конфликта

Агентство Bloomberg сообщает, что власти США изменили свою стратегию по Украине, чтобы ускорить разрешение конфликта.

По информации источников агентства, администрация Байдена планирует установить четкие цели США в этом конфликте.

Кроме того, предполагается отправка украинским военным более современных вооружений.

Частью обновленной стратегии может стать разрешение ВСУ наносить удары по Крыму. В США считают, что в такой ситуации Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной.