FT: украинский летчик Джус рассказал о нехватке пилотов и истребителей
2023-02-03 02:13
В интервью изданию Financial Times летчик ВСУ с позывными «Джус» рассказал, что на Украине практически не осталось истребителей, а также запчастей к ним.
Он отметил, что ВСУ столкнулись с нехваткой пилотов, способных управлять оставшимися самолетами.
Летчик напомнил, что украинские военные используют самолеты советской сборки. С обслуживанием которых есть серьезные проблемы.
Сложная ситуация складывается и с боеприпасами, которых тоже не хватает. «Джус» считает, что ВСУ скоро лишатся тактической авиации.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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