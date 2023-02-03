FT: украинский летчик Джус рассказал о нехватке пилотов и истребителей

В интервью изданию Financial Times летчик ВСУ с позывными «Джус» рассказал, что на Украине практически не осталось истребителей, а также запчастей к ним.

Он отметил, что ВСУ столкнулись с нехваткой пилотов, способных управлять оставшимися самолетами.

Летчик напомнил, что украинские военные используют самолеты советской сборки. С обслуживанием которых есть серьезные проблемы.

Сложная ситуация складывается и с боеприпасами, которых тоже не хватает. «Джус» считает, что ВСУ скоро лишатся тактической авиации.