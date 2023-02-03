Лавров: чем больше радиус действия украинского оружия, тем дальше Россия его отодвинет
2023-02-03 02:18
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что союзники поставляют Украине дальнобойное оружие, которое придется отодвигать от границ РФ.
По его словам, чем более дальнобойными будут вооружения, тем дальше их отодвинут россияне.
Лавров отметил, что эскалация конфликта растет. Он напомнил, что сначала Запад поставлял украинским военным каски, а сейчас обсуждаются поставки истребителей.
Он отметил, что не верит в обещания Шольца не поставлять Украине самолеты, поскольку когда-то канцлер ФРГ точно также обещал не передавать ВСУ танки.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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