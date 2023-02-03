NZZ: Глава ЦРУ предлагал Украине отдать 20% территории России в обмен на мир

NZZ сообщил о предложении Уильяма Бернса Киеву уступить 20% своей территории России в обмен на мирное соглашение.

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предлагал властям Украины уступить 20% своей территории России в обмен на мирное соглашение, пишет издание Neue Zurcher Zeitungco со ссылкой на неназванные источники.

По версии издания, президент США Джо Байден поручил Бернсу обратится с таким предложением к Москве и Киеву. Обе стороны категорически отвергли такой вариант.

Только после того, как миссия главы ЦРУ была отвергнута, глава Белого дома одобрил поставки в Украину танков Abrams.

Американское издание Newsweek привел слова заместителя пресс-секретаря Администрации США Шона Дэвитта, который заявил, что статья NZZ не соответствует действительности.