Советник главы ДНР: российская армия взяла в полукольцо Угледар

Советник врио главы ДНР сообщил о взятии российскими войсками в полукольцо Угледара.

Подразделения российской армии взяли город Угледар в полукольцо, освобождение населенного пункта идет по аналогии с Артемовском, заявил светник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Идет постепенных охват Угледара. Город взят в полукольцо с востока и юго-востока", - сказал он.

По словам Кимаковского украинская армия закрепилась в промышленный районах Угледара и пока не получила приказа об отступлении из города.