Советник главы ДНР: российская армия взяла в полукольцо Угледар
2023-02-03 06:12
Советник врио главы ДНР сообщил о взятии российскими войсками в полукольцо Угледара.
Подразделения российской армии взяли город Угледар в полукольцо, освобождение населенного пункта идет по аналогии с Артемовском, заявил светник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Идет постепенных охват Угледара. Город взят в полукольцо с востока и юго-востока", - сказал он.
По словам Кимаковского украинская армия закрепилась в промышленный районах Угледара и пока не получила приказа об отступлении из города.
Опубликовано: Максим Алексеев