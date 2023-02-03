В Крыму национализировано имущество Коломойского, Ахметова и других бизнесменов Украины
Имущество ряда украинских бизнесменов и политиков, которое находилось в Крыму, национализировано, сообщил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Как сообщает РИА Новости, такое решение приняли депутаты парламента. Под национализацию попали пол тысячи различных объектов. Среди них: земельные участки, банки, промышленные предприятия, базы отдыха, спортивные объекты.
В частности, участки земли и здания пансионатов, владельцами которых являются компании Рината Ахметова и Игоря Коломойского.
Также национализировано имущество Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других известных украинских бизнесменов.
Среди национализированных объектов: Камыш-Бурунский железорудный комбинат, более 10 банков, завод холодильного оборудования, Альминский завод строительных материалов, вилла «Елена» в Ялте, кинотеатр «Сатурн IMAX».
По словам Константинова, в будущем часть прибыли от работы этих объектов будет направляться на нужды армии в зоне СВО.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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