В Крыму национализировано имущество Коломойского, Ахметова и других бизнесменов Украины

Имущество ряда украинских бизнесменов и политиков, которое находилось в Крыму, национализировано, сообщил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Как сообщает РИА Новости, такое решение приняли депутаты парламента. Под национализацию попали пол тысячи различных объектов. Среди них: земельные участки, банки, промышленные предприятия, базы отдыха, спортивные объекты.

В частности, участки земли и здания пансионатов, владельцами которых являются компании Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

Также национализировано имущество Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других известных украинских бизнесменов.

Среди национализированных объектов: Камыш-Бурунский железорудный комбинат, более 10 банков, завод холодильного оборудования, Альминский завод строительных материалов, вилла «Елена» в Ялте, кинотеатр «Сатурн IMAX».

По словам Константинова, в будущем часть прибыли от работы этих объектов будет направляться на нужды армии в зоне СВО.