NRK: Норвегия закупила 54 танка Leopard для отправки в Украину

Правительство Норвегии приобрело у Германии танки Leopard для их передачи украинским войскам.

Журналисты издания NRK со ссылкой на норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре уведомляют, что Министерство обороны Норвегии купило у бундесвера 54 немецких танка Leopard 2 для их отправки вооружённым силам Украины. Стёре утверждает, что в будущем Норвегия планирует закупить ещё 18 "Леопардов".

Примечательно, что 3 февраля на территории Западной Австралии был обнаружен танк Leopard 2, корпус которого был исписан белой краской. В частности, на машине фигурирует лозунг "Слава России" и буква Z.