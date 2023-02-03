NRK: Норвегия закупила 54 танка Leopard для отправки в Украину
Правительство Норвегии приобрело у Германии танки Leopard для их передачи украинским войскам.
Журналисты издания NRK со ссылкой на норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре уведомляют, что Министерство обороны Норвегии купило у бундесвера 54 немецких танка Leopard 2 для их отправки вооружённым силам Украины. Стёре утверждает, что в будущем Норвегия планирует закупить ещё 18 "Леопардов".
Примечательно, что 3 февраля на территории Западной Австралии был обнаружен танк Leopard 2, корпус которого был исписан белой краской. В частности, на машине фигурирует лозунг "Слава России" и буква Z.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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