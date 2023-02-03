Подоляк: Украина «платит очень высокую цену» за удержание Артёмовска в ДНР

Советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина «платит очень высокую цену» за удержание Артёмовска в ДНР, отказавшись называть потери ВСУ.

3 февраля советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью французской газете 20 minutes ответил журналистам на вопрос о том, целесообразно ли удерживать киевскому режиму под своим контролем город Артёмовск в Донецкой Народной Республике, в котором осталось лишь 10% населения.

Подоляк утверждает, что «дело не в 10% населения», добавив, что Украина в настоящее время «платит очень высокую цену» за удержание Артёмовска, поэтому «не может оставить это позади».

Также представитель Офиса Зеленского отказался называть точное количество погибших в Артёмовске бойцов Вооружённых сил Украины, заверив обозревателей 20 minutes в том, что официальный Киев раскроет потери лишь после окончания российской спецоперации по защите Донбасса.