В Минобороны РФ сообщили, что служащие ВС РФ впервые уничтожили норвежский ЗРК NASAMS ВСУ под Красноармейском в ДНР.

В пятницу, 3 февраля 2023 года, заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга сообщил о том, что бойцы армии России впервые с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожили передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS Вооружённых сил Украины в окрестностях города Красноармейск в ДНР.

Помимо прочего, российские военнослужащие в районе Красноармейска вывели из строя пусковую установку тактических ракет «Точка-У» украинской стороны.