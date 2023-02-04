Bloomberg: Польша планирует сократить импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» в два раза

2023-02-04 00:08

Агентство Bloomberg сообщает, что в феврале Польша намерена сократить импорт газа из РФ по трубопроводу «Дружба» в два раза.

Поставки энергоносителя в этом месяце запланированы на уровне 58 тыс. баррелей в сутки или 220 тыс. тонн.

В январе по трубопроводу было поставлено 500 тыс. тонн российской нефти.

Ранее в компании «Транснефть» заявили, что Польша в январе продолжала покупать российскую нефть.

Опубликовано: Светлана Репина