Bloomberg: Польша планирует сократить импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» в два раза
Агентство Bloomberg сообщает, что в феврале Польша намерена сократить импорт газа из РФ по трубопроводу «Дружба» в два раза.
Поставки энергоносителя в этом месяце запланированы на уровне 58 тыс. баррелей в сутки или 220 тыс. тонн.
В январе по трубопроводу было поставлено 500 тыс. тонн российской нефти.
Ранее в компании «Транснефть» заявили, что Польша в январе продолжала покупать российскую нефть.
Опубликовано: Светлана Репина
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