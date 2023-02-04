Медведев: Москва может применить все виды вооружения в случае удара по России
2023-02-04 12:43
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВС России готовы использовать все виды оружия, при попытке ударить по российской территории.
Такую позицию Москвы он обозначил в интервью Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Телеграм-канале.
Медведев уточнил, что у Москвы нет никаких ограничений на применение какого-либо вида оружия, если речь идет об угрозе ее территории.
«В зависимости от характера угроз мы готовы применить любой вид оружия», — отметил он.
Атака на территории РФ получит быстрый, убедительный и четкий ответ, предупреждает политик.
До этого российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия способна ответить на любые вооруженные угрозу извне.
Опубликовано: Наталья Замечалова