Медведев: Москва может применить все виды вооружения в случае удара по России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВС России готовы использовать все виды оружия, при попытке ударить по российской территории.

Такую позицию Москвы он обозначил в интервью Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Телеграм-канале.

Медведев уточнил, что у Москвы нет никаких ограничений на применение какого-либо вида оружия, если речь идет об угрозе ее территории.

«В зависимости от характера угроз мы готовы применить любой вид оружия», — отметил он.

Атака на территории РФ получит быстрый, убедительный и четкий ответ, предупреждает политик.

До этого российский президент Владимир Путин также заявил, что Россия способна ответить на любые вооруженные угрозу извне.