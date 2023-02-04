Пшидач: Байден в ближайшее время лично посетит Польшу с рабочим визитом
2023-02-04 14:02
Глава управления международной политики канцелярии Дуды Мартин Пшидач заявил, что президент США Джо Байден в ближайшее время лично посетит Польшу с рабочим визитом.
4 февраля руководитель управления международной политики канцелярии президента Республики Польша Мартин Пшидач в ходе своего визита в Вашингтон анонсировал скорый визит американского лидера Джозефа Байдена в Варшаву.
Пшидач утверждает, что в рамках переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном получил официальное подтверждение планов Байдена по визиту в Польшу.
Опубликовано: Диана Мудреченко