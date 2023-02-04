В Минобороны России сообщили, что солдаты ВС РФ выбили подразделения ВСУ с западных окраин посёлка Двуречное в Харьковской области.

В субботу, 4 февраля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о ситуации на Купянском направлении, заявив, что солдаты армии России в результате наступательных действий выбили подразделения Вооружённых сил Украины с западных окраин посёлка Двуречное в Харьковской области.

Конашенков добавил, что в Харьковской области российские солдаты также поразили позиции 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в окрестностях сёл Крахмальное и Берестовое.

Отмечается, что за прошедшие сутки специальной военной операции России на Украине потери украинской стороны составили свыше тридцати единиц живой силы, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля.