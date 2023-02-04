ВС России начали вытеснять украинские формирования с территории Харьковской области
2023-02-04 16:51
По данным российских военных, украинские силы были вытеснены из села Дворичное Харьковской области.
«В направлении Купянска противник был отброшен ударами частей группы армий «Запад» с западной окраины села Дворичное Харьковской области», — заявил в субботу в Москве официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Напомним, что территория Харьковской области ранее была занята ВСУ в хоте осеннего контрнаступления.
Опубликовано: Тарас Медведев