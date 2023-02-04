ВС России начали вытеснять украинские формирования с территории Харьковской области

2023-02-04 16:51

По данным российских военных, украинские силы были вытеснены из села Дворичное Харьковской области.

«В направлении Купянска противник был отброшен ударами частей группы армий «Запад» с западной окраины села Дворичное Харьковской области», — заявил в субботу в Москве официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Напомним, что территория Харьковской области ранее была занята ВСУ в хоте осеннего контрнаступления.

Опубликовано: Тарас Медведев









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