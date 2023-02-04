В Киеве заявили, что Москва является законной военной целью Украины

О том, что Украина не даст гарантий, что не будет применять западное вооружение против российских объектов, заявил представитель украинского президента, парламентарий Федор Вениславский.

В интервью журналисту немецкого издания Bild Вениславский заявил, что отдельные эксперты с Запада настаивают, что Киев должен дать слово, что военная техника не будет использоваться на территории РФ, но это «идея из параллельного мира», передает РИА Новости.

Чиновник уточнил, что все объекты, где хранятся российские ракеты, являются военными целями для ВСУ, в том числе и столица России. Решать вопрос об ударе будет военное руководство Украины, подчеркнул он.

3 февраля Соединенные Штаты Америки сообщили о новой военной помощи для Украины на сумму $ 2,2 млрд. В нее войдут в том числе и снаряды радиусом действия до 150 км.

