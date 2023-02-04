Бывший разведчик США Риттер: власти США начали готовиться к поражению Украины

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в США осознают неизбежность поражения Украины и начали подготовку к нему.

По его словам, сейчас Россия готовит мощный ударный кулак, против которого у ВСУ нет противодействия.

Риттер отмечает, что нет никакого смысла отправлять военную технику на Украину, зная, что победа ВСУ невозможна.

Он также отметил, что администрации Байдена придется отвечать за разгром украинской армии в этом конфликте.