Пентагон: найденное на борту сбитого аэростата Китая представляет ценность

В пресс-службе Пентагона рассказали об оборудовании, которое было найдено в районе падения сбитого китайского аэростата.

5 февраля пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что после того, как американские военные сбили принадлежащий Китаю разведывательный аэростат над территорией побережья Северной Каролины, американские эксперты изучили обломки зонда. По словам Райдера, найденное на его борту оборудование является ценным, однако в Пентагоне не станут разглашать содержимое.

Также Патрик Райдер отметил, что обнаруженное в море после падения китайского зонда доказывает, что объект вёл слежку за американскими стратегическими военными базами.