Зеленский рассказал сколько украинцев было освобождено из плена с начала СВО

После субботнего обмена пленными президент Украины Зеленский заявил, что еще 114 украинских военных были освобождены в рамках гуманитарной операции.

По сообщению Минобороны России, обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам Зеленского, с 24 февраля 2022 года уже 1762 гражданина Украины были освобождены из плена.

Киев работает над тем, чтобы освободить всех украинцев, заверил Зеленский.