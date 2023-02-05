Зеленский рассказал сколько украинцев было освобождено из плена с начала СВО
2023-02-05 09:21
После субботнего обмена пленными президент Украины Зеленский заявил, что еще 114 украинских военных были освобождены в рамках гуманитарной операции.
По сообщению Минобороны России, обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
По словам Зеленского, с 24 февраля 2022 года уже 1762 гражданина Украины были освобождены из плена.
Киев работает над тем, чтобы освободить всех украинцев, заверил Зеленский.
Опубликовано: Тарас Медведев