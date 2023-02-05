The Guardian: в Киеве скрывают существование украинского батальона «Братство», совершающего диверсии в России
2023-02-05 13:58
Издание The Guardian сообщает, что украинский батальон спецназа «Братство» ведет диверсионную деятельность на территории России.
По информации журналистов, в задачи батальона входят уничтожение объектов российской военной инфраструктуры и самолетов.
«Братство» также занимается похищением российских чиновников. При этом в Киеве существование батальона тщательно скрывают.
Бойцы батальона рассказали The Guardian, что без проблем пересекают российскую границу и используют в своей деятельности гражданских.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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