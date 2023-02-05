The Guardian: в Киеве скрывают существование украинского батальона «Братство», совершающего диверсии в России

Издание The Guardian сообщает, что украинский батальон спецназа «Братство» ведет диверсионную деятельность на территории России.

По информации журналистов, в задачи батальона входят уничтожение объектов российской военной инфраструктуры и самолетов.

«Братство» также занимается похищением российских чиновников. При этом в Киеве существование батальона тщательно скрывают.

Бойцы батальона рассказали The Guardian, что без проблем пересекают российскую границу и используют в своей деятельности гражданских.