МО РФ: российские войска пресекли деятельность шести ДРГ ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении в ЛНР.

5 февраля официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о ситуации на Купянском направлении, заявив, что служащие армии России пресекли деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населённых пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также лес Попов в Луганской Народной Республике.

Помимо прочего на данном участке фронта солдаты ВС РФ поразили подразделения 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Берестового Харьковской области и посёлка Новоселовское в ЛНР.

Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки спецоперации по защите Донбасса российские военнослужащие уничтожили на Купянском направлении 35 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля противника.