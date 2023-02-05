Politico: украинские военные оставляют свои позиции, чтобы избежать бессмысленной гибели
2023-02-05 17:11
Politico со ссылкой на украинских военных пишет, что ВСУ приходится оставлять свои позиции, чтобы избежать бессмысленной гибели.
Бойцы ВС Украины рассказали изданию, что из-за нехватки боеприпасов и личного состава им иногда приходится оставлять позиции даже без приказа.
Один из военных отметил, что такая ситуация во многом связана с проблемами с дисциплиной, чрезмерной нагрузкой на войска и неэффективным командованием.
Сообщается также, что у военнослужащих нет возможности отдохнуть из-за нехватки боеспособной смены.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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