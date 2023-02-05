Politico: украинские военные оставляют свои позиции, чтобы избежать бессмысленной гибели

Politico со ссылкой на украинских военных пишет, что ВСУ приходится оставлять свои позиции, чтобы избежать бессмысленной гибели.

Бойцы ВС Украины рассказали изданию, что из-за нехватки боеприпасов и личного состава им иногда приходится оставлять позиции даже без приказа.

Один из военных отметил, что такая ситуация во многом связана с проблемами с дисциплиной, чрезмерной нагрузкой на войска и неэффективным командованием.

Сообщается также, что у военнослужащих нет возможности отдохнуть из-за нехватки боеспособной смены.