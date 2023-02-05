ПВО Колумбии зафиксировали неизвестный воздушный шар над территорией страны

ВВС Колумбии сообщают, что над территорией страны пролетел неизвестный воздушный шар.

По данным ведомства, колумбийская система ПВО зафиксировала объект, который вошел в воздушное пространство страны на севере.

Объект был идентифицирован как воздушный шар. Военные наблюдали за ним до тех пор, пока он не покинул воздушное пространство Колумбии.

Сообщается, что шар не представлял опасности для полетов, но ВВС Колумбии пытаются установить его происхождение.