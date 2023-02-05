Резников заявил о готовности уйти с поста министра обороны Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов уйти с занимаемой им должности после одобрения данного решения Зеленским.
5 февраля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в пресс-релизе сообщил о том, что готов уйти с занимаемой им с 2021 года должности, если глава киевского режима Владимир Зеленский согласует данное решение.
«Решение, быть мне министром обороны или не быть принимает один человек — Верховный Главнокомандующий и Президент Украины Владимир Зеленский, согласно Конституции», — заявил Резник.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк предсказывал замену Резникова на посту министра обороны начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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