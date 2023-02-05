Гладков: средства ПВО России сбили две украинские ракеты в Валуйском городском округе

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО России успешно сбили две украинские ракеты в небе над Валуйским городским округом.

В воскресенье поздно вечером, 5 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в небе над Валуйским городским округом российские средства противовоздушной обороны успешно сбили две ракеты, выпущенный Вооружёнными силами Украины.

Гладков уточнил, что последствия данного инцидента на земле уточняются. По предварительным данным, в результате работы ПВО в Валуйском городском округе жертв и пострадавших среди мирного населения нет.