Гладков: средства ПВО России сбили две украинские ракеты в Валуйском городском округе
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО России успешно сбили две украинские ракеты в небе над Валуйским городским округом.
В воскресенье поздно вечером, 5 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в небе над Валуйским городским округом российские средства противовоздушной обороны успешно сбили две ракеты, выпущенный Вооружёнными силами Украины.
Гладков уточнил, что последствия данного инцидента на земле уточняются. По предварительным данным, в результате работы ПВО в Валуйском городском округе жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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