Канада отправила первый танк Leopard 2 для Украины

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила в Twitter в субботу, что самолет с первым танком Leopard 2 для Украины вылетел из Галифакса. Глава Минобороны Канады 26 января сообщила о передаче в общей сложности четырех танков.

"Канада с украинским народом, и мы продолжим снабжать украинские вооруженные силы техникой, необходимой им для победы ", — сказала тогда Ананд.

Она также сообщила об отправке "определенного количества" военнослужащих для помощи украинским солдатам в приобретении необходимых навыков.

"Хотя я объявила о поставке четырех танков, их число может увеличиться", — подчеркнула Ананд.

Во второй декаде января власти Канады также заявили, что поставят Украине 200 единиц бронетехники канадского производства на сумму 90 млн канадских долларов.

Ранее Канада выделила 406 млн канадских долларов на закупку систем ПВО у США для Украины. Обязательства Канады по военной помощи Украине на сегодняшний день превысили 1 миллиард канадских долларов.