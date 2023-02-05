Times: Великобритания может выйти из конвенции по правам человека из-за мигрантов
Издание The Times сообщает, что Великобритания может выйти из Европейской конвенции по правам человека.
Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак после появления информации о том, что в Британию может прибыть около 65 тыс. нелегальных мигрантов.
По информации издания, Сунак и глава британского МИД Суэлла Браверман готовятся представить новое иммиграционное законодательство.
При этом премьер допускает выход страны из конвенции по правам человека, если другие решения миграционного кризиса не дадут результата.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Министр иностранных дел РФ планирует визит в Ирак: МИД разъяснил цели поездки
Сергей Лавров собирается посетить президента и премьер-министра Ирака Абдельлатифа Рашида и Мухаммеда Судани. Также министр иностранных дел должен провести переговоры с Фуадом Хуссйном. Об этом сообщается в МИД РФ.Подробнее...
-
-