Times: Великобритания может выйти из конвенции по правам человека из-за мигрантов

Издание The Times сообщает, что Великобритания может выйти из Европейской конвенции по правам человека.

Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак после появления информации о том, что в Британию может прибыть около 65 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации издания, Сунак и глава британского МИД Суэлла Браверман готовятся представить новое иммиграционное законодательство.

При этом премьер допускает выход страны из конвенции по правам человека, если другие решения миграционного кризиса не дадут результата.